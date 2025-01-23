التأمين الصحي يحقق إنجازات جديدة في مستشفى الفيوم بتقنيات المناظير المتطورة

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بوابة الفجر

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن استكمال سلسلة عمليات المناظير بمستشفى الفيوم، في خطوة تعكس التزامها بتطوير الخدمات الصحية وتوفير رعاية طبية متكاملة للمواطنين.

 تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بضرورة التوسع في تقديم خدمات صحية متميزة وضمان وصولها إلى جميع المواطنين.

رؤية شاملة لتطوير الخدمات الصحية
أكد الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن الهيئة تسعى باستمرار لتحقيق رؤية الوزارة في توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية. 

وأشار إلى أن الهيئة تعمل على توسيع نطاق خدماتها ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الصحي، بهدف تحقيق طموحات المواطنين وتلبية احتياجاتهم الصحية.

إنجازات طبية بارزة في محافظة الفيوم
في إطار هذه الجهود، حققت مستشفى الفيوم إنجازات طبية متميزة باستخدام تقنيات المناظير الحديثة ولأول مرة في المحافظة، تم إجراء عملية استئصال كامل للغدة الدرقية بالمنظار باستخدام تقنية «Endoscopic Transaxillary Total Thyroidectomy»، دون أي جروح في منطقة الرقبة، كما نجح الفريق الطبي في إجراء عملية استئصال جذري للكلية والحالب الأيمن لمريض يعاني من ورم سرطاني، باستخدام تقنية «Laparoscopic Radical Right Nephroureterectomy».

مهارات طبية متخصصة
نفذ العمليات فريق طبي متخصص ضم عددًا من الكوادر الطبية البارزة، من بينهم الدكتور حسام صبحي، أستاذ جراحات المناظير والأورام بكلية الطب جامعة عين شمس، والدكتور عبدالعظيم علي عبدالعظيم، استشاري الجراحة العامة ورئيس أقسام الجراحة بالمستشفى. كما شارك الدكتور أحمد رمضان، والدكتور يحيى محفوظ، والدكتور عاطف صلاح، والدكتورة عبير شعبان، والدكتور محمد الشكلي، ما يعكس تميز الطاقم الطبي بالمستشفى.

تطور ملموس في الخدمات الصحية
تأتي هذه العمليات ضمن خطة الهيئة لتطوير خدمات التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، بما يعكس التطور الملحوظ في استخدام تقنيات الجراحة الحديثة. وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوات تهدف إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز ثقة المواطنين بالخدمات المقدمة، بما يواكب أحدث المعايير الطبية العالمية.

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