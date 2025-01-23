محافظ الفيوم: اليوم.. 11 منفذًا لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 325 جنيهًا للكيلو



أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عن تخصيص 11 منفذًا لبيع اللحوم البلدية الطازجة، و14 منفذًا لبيع البيض البلدي الطازج، ضمن المرحلة الرابعة من مبادرة المحافظة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وذلك اليوم الخميس الموافق 23 يناير، للمساهمة في رفع العبء عن كاهل محدودي الدخل.

وأضاف، أن المبادرة تنفذها المحافظة، بالتعاون مع جمعية صلاح الدين، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الأعمال، وتحت إشراف كامل من مديريتي التموين والطب البيطري، ووحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، في عملية شراء الماشية والنقل والذبح والبيع، لضمان مطابقة المعروض من اللحوم للمواصفات والاشتراطات الصحية، وكذا الإشراف على عملية نقل وبيع البيض البلدي بمختلف المنافذ بجميع مراكز المحافظة.

وكشف محافظ الفيوم، أن عملية بيع اللحوم والبيض ستستمر طوال يوم الخميس، ولمدة ثلاثة أسابيع، حتى انتهاء كمية اللحوم والبيض المخصصة لكل منفذ، مشيرًا إلى أنه تم تحديد سعر 325 جنيهًا لبيع كيلو اللحوم البلدية الطازجة، اليوم الخميس، بجميع المنافذ ومحال الجزارة الشريكة بالمبادرة، ضمن المرحلة الرابعة "يناير وفبراير 2025"، والتي يتم تنفيذها من خلال 11 منفذ ومحل جزارة بمدينة الفيوم ومركز أبشواي، منها 10 منافذ بمدينة الفيوم، هي، جزارة صبري قرني، بمنطقة العبودي، وجزارة أسامة زحلان، بمنطقة التفتيش، وهايبر عرفة إخوان بمنطقة الحواتم، وهايبر غلاب حمزاوي بمنطقة البارودية، وهايبر غلاب بمنطقة السلخانة، وهايبر غلاب حمزاوي بمنطقة باغوص، وهايبر غلاب حمزاوي أمام المحكمة، وهايبر غلاب حمزاوي بمنطقة دله، مساكن الشرطة، وهايبر غلاب بمنطقة الحادقة أمام جراج الأتوبيس، وهايبر غلاب بمنطقة المسلة بجوار مطعم مفرح، وفي مركز أبشواي، هايبر عرفة إخوان بشارع الجمهورية.

وأضاف، أنه سيبدأ من اليوم الخميس، بيع البيض البلدي الطازج، بسعر 140 جنيهًا للكرتونة، من خلال عدد 14 منفذًا بمختلف مراكز المحافظة، كثاني سلعة بعد اللحوم البلدية يتم إدخالها ضمن المبادرة، موضحًا أن هذه المنافذ تشمل؛ هايبر غلاب حمزاوي بمنطقة البارودية، وهايبر غلاب بمنطقة السلخانة، وهايبر غلاب حمزاوي بمنطقة باغوص، وهايبر غلاب حمزاوي أمام المحكمة، وهايبر غلاب حمزاوي بمنطقة دله، مساكن الشرطة، وهايبر غلاب بمنطقة الحادقة أمام جراج الأتوبيس، وهايبر غلاب بمنطقة المسلة بجوار مطعم مفرح، كما تشمل، منفذًا بميدان الساعة بمدينة طامية، ومنفذًا بجوار شبكة الكهرباء بمدينة اطسا، ومنفذًا بجوار السجل المدني بمدينة سنورس، ومنفذًا بجوار مجلس مدينة أبشواي، ومنفذًا بقرية النزلة مركز يوسف الصديق، ومنفذًا بحي غرب أمام كلية الهندسة، ومنفذ آخر بجوار حي جنوب بمدينة الفيوم.

ولفت الأنصاري، إلى أن مبادرة محافظة الفيوم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ عدد من المبادرات التي من شأنها رفع العبء عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل، وتوفير اللحوم والسلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى أنه سيتم التوسع بشكل تدريجي في عدد السلع التي يتم دخولها ضمن المبادرة، وعدد المنافذ المخصصة للبيع بمختلف مراكز المحافظة، للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين ورفع العبء عن كاهل غير القادرين، مضيفًا أنه قد تم تخصيص رقم 0842168043 والخط الساخن 114 لتلقي شكاوى المواطنين من أي مخالفات قد تتعلق بتنفيذ المبادرة.