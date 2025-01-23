الأوقاف تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج في مسجد الإمام الحسين

أخبار مصر
مسجد الإمام الحسين
مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه

تُنظم وزارة الأوقاف احتفالًا خاصًّا بذكرى الإسراء والمعراج، إحدى أبرز الأحداث الروحية في تاريخ الأمة الإسلامية، وذلك في إطار احتفالاتها السنوية بالمناسبات الدينية العظيمة.

 ويهدف الاحتفال إلى تأكيد الدروس العظيمة والقيم الروحية لهذه المناسبة، وإبراز معانيها السامية التي تمثل رسالة الإسلام في التسامح والرحمة.

سيُعقد الاحتفال يوم الأحد الموافق ٢٦ من يناير ٢٠٢٥م، في مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، عقب صلاة المغرب مباشرة.

وتدعو وزارة الأوقاف السادة الإعلاميين والصحفيين من مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة لتغطية هذا الحدث المهم. كما تُهيب الوزارة بالراغبين في التغطية الإعلامية الحضور قبل الموعد المحدد بنصف ساعة، لضمان تنظيم الدخول والتنسيق مع الفريق الإعلامي.

ويأتي هذا الاحتفال في إطار جهود الوزارة لتعزيز الوعي ونشر قيم الإسلام السمحة، التي تدعو إلى الخير والمحبة، مؤكدةً أهمية استحضار معاني هذه الحادثة المباركة في تعزيز الروابط الإنسانية وترسيخ القيم الأخلاقية في المجتمع.

الإمام الحسين الإسراء والمعراج الحسين رضى الله عنه المناسبات الدينية ذكرى الاسراء والمعراج مسجد الإمام الحسين وزارة الأوقاف نصف ساعة صلاة المغرب
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

خبراء يكشفون لـ "الفجر".. دلالات زيارة الرئيس الصومالي إلى القاهرة

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

النجوم يتقدم بإحتجاج لإعادة مباراة ألو إيجيبت

خلافات أسرية..حبس المتهمين بحرق سيارة شقيق عمرو دياب في الحوامدية

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد