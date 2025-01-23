فرحة طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية بعد انتهاء الامتحانات

عبر طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، عن فرحتهم بسهولة امتحان مادة الجبر والإحصاء، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، في ختام أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية، حيث حرص الطلاب على التقاط الصور التذكارية في ختام أيام الامتحانات للفصل الدراسي الأول، وبدء إجازة نصف العام الدراسي.

وتابع مصطفى عبده مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية، مؤكدا أن الغرفة فى تواصل مستمر مع جميع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لحل أى مشكلة وقت حدوثها.

وتابع مدير تعليم القليوبية، توافر الأمن والسلامة والهدوء داخل اللجان الامتحانية بالتواصل الفعال مع رؤساء اللجان، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية لم تتلق أي شكاوى من لجان سير الامتحان ولا يوجد ما يعكر صفو سيرها.

وأثنى مدير تعليم القليوبية، على حرص اللجان وحرص الطلاب والمعلمين ورؤساء اللجان على الالتزام بالتعليمات بما يتناسب ومصلحة الطالب.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات للشهادة الاعدادية العامة يبلغ 122926 طالبًا وطالبة موزعين على 446 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الإعدادية المهنية 3330 طالب وطالبة موزعين على 12 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، ويبلغ إجمالي أعداد طلاب الإعدادية للصم 41 طالب موزعين على 5 لجان، وإجمالي أعداد طلاب الإعدادية للمكفوفين 8 طلاب موزعين على لجنة واحدة.

كما تم توفير 21039 من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين وأمن اللجنة الداخلى وعمال لضمان سير الامتحانات بسلاسة، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن، حيث تم تأمين جميع اللجان، كما تم توفير زائرات صحيات في كل لجنة بالتعاون مع مديرية الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب، بالإضافة إلي التعاون مع شركتي الكهرباء والمياه لضمان استمرارية الخدمات أثناء فترة الامتحانات.

طلاب الإعدادية

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