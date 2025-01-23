صندوق التنمية الحضرية يطرح وحدات سكنية ضمن مشروع "داره" بالفيوم

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بوابة الفجر

أعلن صندوق التنمية الحضرية عن طرح عدد محدود من الوحدات السكنية كاملة التشطيب "سوبر لوكس" ضمن المرحلة الاستكمالية من مشروع "داره" بمحافظة الفيوم. 

يأتي المشروع في إطار الجهود المستمرة لتوفير سكن متميز للمواطنين، حيث تتميز الوحدات المطروحة بتشطيب فاخر وخدمات متكاملة، وجاهزة للتسليم خلال العام الجاري 2025.

مواصفات الوحدات السكنية
تبلغ مساحة الوحدة السكنية الواحدة داخل المشروع نحو 113 مترًا مربعًا، وتضم ثلاث غرف نوم وحمامين، إلى جانب تجهيز العمارات بمصعدين لضمان راحة السكان. 

وأكد الصندوق أن الوحدات متاحة بتشطيب كامل "سوبر لوكس"، ما يضمن تقديم تجربة سكنية متميزة للمستفيدين.

أسعار تنافسية وتسهيلات في السداد
أوضح الصندوق أن سعر الوحدة السكنية يبدأ من مليون و252 ألف جنيه، مع إمكانية سداد مقدم بنسبة 15% فقط من قيمة الوحدة. 

وتتاح تسهيلات في السداد تصل إلى تقسيط المبلغ المتبقي على مدار خمس سنوات دون فوائد، مما يجعل المشروع فرصة مميزة للراغبين في اقتناء وحدة سكنية.

عدد محدود وخط ساخن للاستفسار
أشار صندوق التنمية الحضرية إلى أن عدد الوحدات المطروحة محدود، نظرًا لكونها جزءًا من المرحلة الاستكمالية للطرح الأول، كما خصص الصندوق خطًا ساخنًا برقم 15444 لتلقي استفسارات المواطنين وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بالمشروع وإجراءات الحجز.

يُذكر أن مشروع "داره" يعد من الكومباوندات السكنية المميزة بمحافظة الفيوم، حيث يجمع بين التصميم الحديث والخدمات المتكاملة، بما يلبي احتياجات العائلات الباحثة عن سكن راقٍ ومريح.

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