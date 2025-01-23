‏مصادر سورية: مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار ألغام في حويجة صقر وكباجب في دير الزور

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بوابة الفجر

أعلنت ‏مصادر سورية، مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين إثر انفجار ألغام في حويجة صقر وكباجب في دير الزور.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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