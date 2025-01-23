أزمة نفسية..تفاصيل إنهاء مسن حياته قفزًا من شقته في الدقي

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في إنهاء مسن حياته قفزا من شرفة منزله، بسبب مروره بأزمة نفسية في الدقي



انهى حياته قفزا

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بسقوط أحد الأشخاص بمنطقة الدقي وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور على جثة مسن وبعمل التحريات وسؤال أهليته افادوا باقدامه على إنهاء حياته قفزا من شرفه منزله ومروره بأزمة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفي وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.