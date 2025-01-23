"شبانة": سددنا الملايين من مديونيات نادي الصحفيين النهري دون أن يتكلّف زميلًا جنيهًا واحدًا

قال الكاتب الصحفي والإعلامي محمد شبانة، رئيس نادي الصحفيين النهري، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إن مجلس إدارة النادي بذل جهدًا كبيرًا جدًا، وخاض مشوارًا طويلًا في إنهاء تراخيص تجديد النادي، وتواصل على أعلى مستوى مع أجهزة الدولة؛ بهدف إنهاء أزمة التجديد، وبالفعل نجح في الحصول عليها، حتى أصبح نادي الصحفيين النهري هو المادي الوحيد المُرّخص بمصر في 2025.

وأضاف خلال جولة بالنادي، اليوم، لتفقد إجراءات تجديده، أن أرض النادي لم تكن مستوية، وتم إزالة الأرضية بشكل كامل، وتسويتها، وهو ما استغرق وقتًا طويلًا، وستصبح كل أرض النادي من الجرانيت الأحمر الأسواني، وأيضًا إضافة دول ثاني لمبنى الخدمات، وهو الذي تم بناؤه على أعلى مستوى، ويتحمّل سقفه 500 كيلو لكل متر مربع واحد.

وتابع: "النادي لم يصدر له رخصة سوى رخصة إنشاؤه، ولكننا بدأنا من الصفر، حتى وصلنا للتراخيص، وتواصلنا مع جميع أجهزة الدولة للحصول عليها، ونجحنا في تسديد مديونيات النادي بقيمة ملايين الجنيهات، دون أن يتكلّف الصحفي جنيهًا واحدًا".