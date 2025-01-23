حماية المواطنين من المساءلة القانونية..ندوة توعوية بشركة صرف الإسكندرية

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حملة التوعية
حملة التوعية

 

أطلقت شركة صرف صحي الإسكندرية برئاسة اللواء "محمود نافع" حملة توعية شاملة بأضرار التعدي على شبكة الصرف الصحي وطرق سداد المتأخرات المالية.

  وجاء ذلك في إطار  مبادرة "بداية" والتي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين والحفاظ على المشروعات القومية.

وتأتي الحملة بالتعاون مع رؤساء جميع أحياء الإسكندرية، حيث تضمنت عقد ندوات ولقاءات جماهيرية مع المواطنين لتوضيح المخاطر القانونية الناجمة عن التوصيلات غير القانونية لخدمة الصرف الصحي، وما يترتب عليها من مساءلة قانونية تجاه المخالفين.

 وُوزعت ملصقات توضيحية تُسلط الضوء على طرق سداد المتأخرات المالية ووسائل التواصل المختلفة مع الشركة.

وتهدف هذه الحملة إلى حماية المواطنين من المساءلة القانونية وتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة باستخدام شبكة الصرف الصحي، بما يضمن الحفاظ على الخدمات العامة والبنية التحتية للمشروعات القومية.

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