إحالة أوراق صياد لمفتي الجمهورية لاتهامه في قتل صديقه بالبحيرة

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هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

قررت محكمة جنايات دمنهور، إحالة أوراق المتهم بقتل "عشيق زوجته" بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة الدور الرابع من الشهر المقبل للنطق بالحكم في القضية.

ترجع أحداث الواقعة إلى شهر مايو 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد العثور على جثة شخص ملقي في مصرف مياه، وعلى الفور توجه ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير، لمكان البلاغ.

بالفحص تبين وجود جثة لشخص مطعون عدة طعنات، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو المطامير، لكشف غموض الواقعة.

كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة، صديق المجنى عليه، الذي اصطحبه إلى مكان الواقعة بزعم مساعدته في عمله في الصيد، وعند وصولهما لمكان الحادث طعنه عدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "سكين"، ثم ألقي بالجثمان في مياه المصرف، وكذا الأداة المستخدمة في الواقعة.

تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، لوجود علاقة غير شرعية بين زوجته والمجنى عليه، وان الهدف من ارتكاب الجريمة، دفاعا عن الشرف، وخلال جلسة المحاكمة نفت الزوجة وجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجنى عليه، واصدرت المحكمة حكمها السابق بإحالة أوراق المتهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

البحيرة

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