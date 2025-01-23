وفاة طالب في المنيا بعد اصطدامه بباب مصعد

محافظات
بوابة الفجر

توفي طالب نتيجة اصطدامه بباب مصعد داخل إحدى العمارات في مركز بني مزار شمال محافظة المنيا.

وقد تلقت الأجهزة الأمنية في المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين وفاة الطالب "ص" البالغ من العمر 17 عامًا، والذي كان يقيم في مركز بني مزار.

وبسؤال أسرة الطالب، أكدوا عدم توجيه الاتهام لأحد، مشيرين إلى أن الوفاة كانت نتيجة الاصطدام بالمصعد.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بني مزار المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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