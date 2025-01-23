«أم تعتدي على طالب بسكين» آخرهم.. كوارث المدارس × 7 أيام (وقائع)

كوارث المدارس أصبحت على مدار الأيام الأخيرة بمثابة العرض الذي لا ينتهي بعد أن شهدت وقائع مؤسفة مؤخرًا نتج عنها حدوث إصابات للطلاب.

مدرسة كابيتال الدولية.. كسر أنف الطالبة كرمة

البداية كانت الخميس الماضي عندما شهدت مدرسة كابيتال الدولية في التجمع الخامس نشوب شجار "خناقة بنات" نتج عنه كسر أنف طالبة تدعى كرمه، وأصدرت النيابة العامة قرارات عاجلة، وقامت المدرسة باتخاذ إجرإءات ضد الفتيات.

وتمكن رجال المباحث من القبض على 3 فتيات لتعديهن على الطالبة كرمه داخل مدرسة كابيتال تنفيذا لقرار ضبطهن من النيابة، ويتم التحقيق معهن فى الواقعة، وشخص التقرير الطبى حالة الطالبة بوجود كسر فى عظام الأنف ورده وتركيب دعامة خارجية كما أوصى التقرير الطبى بحصول الطالب على راحة لمدة أسبوعين.

وعلى الجانب الآخر، ظهرت الطالبة المتهمة بالتعدي على زميلتها «كرمة» وادعت تعرضها للسب والاعتداء من قبل الطالبة المجني عليها، قائلة: «أنا اتعرضت للضرب والسب الأول، وكنت رايحة أعمل محضر لكن طلبوا مني التصالح حياتي ومستقبلي ضاع، أنا كنت من الأوائل في المدرسة».

وأضافت الطالبة المتهمة: «الحادثة أثرت على حياتي بشكل كبير، وعمي توفى بمجرد معرفته بالقضية وما قدرتش أحضر جنازته، أنا مظلومة وليا حق، والواقعة قلبت حياتي رأسًا على عقب».

الطالبة كرمة

مدرسة سراي القبة.. طالبة تعتدي على زميلتها بـ «زجاجة»

وبعد أيام معدودة ظهرت واقعة مؤسفة آخرى في المدارس، بعدما انتهت مشادة كلامية بين طالبتين في المرحلة الإعدادية، بمشاجرة أمام مدرسة سرايا القبة الإعدادية في منطقة الزيتون، نتج عنها إصابة طالبة على يد الثانية في وجهها، لتعالج بـ40 غرزة في الوجه.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بمشاجرة بين طالبتين أمام مدرسة في سراي القبة بدائرة قسم الزيتون وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين طالبة "ش. هـ"، 15 عامًا، وأخرى، تدعى «ر.»، 15 سنة مصابة بجرح قطعى غائر في وجهها، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت بينها وبين زميلتها بنفس الصف الدراسي نتيجة التنمر عليها، قامت خلالها الطالبة المتهمة بحيازة زجاجة مكسورة، واستخدمتها في التعدى على الطالبة المجنى عليها، وأصابتها بالإصابة البالغة التي لحقت بها.

مدرسة الزراعة في قنا.. أم تعتدي على طالب بـ«سكين المطبخ»

وفي الساعات الأخيرة، شهدت مدرسة الزراعة في قرية دندرة مركز قنا واقعة اعتداء غير مسبوقة، حيث قامت ولية أمر باقتحام فناء المدرسة والاعتداء على طالب بسكين، مما أسفر عن إصابته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قد تلقت إخطارًا من مركز شرطة قنا يفيد بإصابة الطالب "ح.م"، يبلغ من العمر 17 عامًا، بطعنة آلة حادة سكين داخل حوش مدرسة الزراعة في قرية دندرة مركز قنا.

تم ضبط السيدة ونجلها والآلة الحادة المستخدمة، وتقرر نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما حُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأشارت التحريات الأولية أن الحادث جاء على خلفية مشاجرة بين المجني عليه ونجل المتهمة داخل المدرسة عقب امتحانات المواد العملية، وولية أمر الطالب اقتحمت المدرسة بعد مطاردتها للمجني عليه خارج المدرسة.