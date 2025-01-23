وكيل تعليم بني سويف: بدء تقدير درجات طلاب الشهادة الاعدادية السبت المقبل

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محافظ بني سويف ووكيل
محافظ بني سويف ووكيل التعليم

أعلنت الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، عن بدء تقدير الدرجات لإمتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2024/2025، اعتبارًا من يوم السبت المقبل.

 

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن أعمال تقدير الدرجات في جميع المواد في القطاعين "أ" و"ب"، ويشمل القطاع "أ" 158 لجنة بإجمالي 33،710 طالب وطالبة من إدارات بني سويف، الفشن، والواسطى، على أن يتم التقدير في مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، بينما يشمل القطاع "ب" 162 لجنة بإجمالي 31،695 طالب وطالبة من إدارات ببا، إهناسيا، سمسطا، وناصر.

 

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ختام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام 2024/2025، والتي اختتمت اليوم، وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام أكثر من 64 ألف طالب وطالبة، تم توزيعهم على 320 لجنة في مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

 

جاء ذلك خلال اطلاعه على تقرير من الدكتورة أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، التي أشارت فيه إلى جولتها التفقدية اليوم، والتي شملت عددًا من اللجان بمقر مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات في إدارة غرب بني سويف. 

 

وأكدت وكيل تعليم بني سويف، أن الطلاب انتظموا في أداء الامتحانات في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية بشكل جيد ومنضبط، دون حدوث أي مشكلات، مشيرة إلى متابعتها المستمرة لإجراءات تسليم أوراق الأسئلة منذ الصباح الباكر عبر غرفة العمليات، بالإضافة إلى تواصلها مع غرف العمليات في الإدارات التعليمية.

 

كما توجهت وكيل تعليم بني سويف، بالشكر للأجهزة التنفيذية والأمنية، بالإضافة إلى شركات المرافق "الكهرباء والمياه" على تعاونهم المتميز في توفير كافة سبل الدعم والتيسيرات اللازمة، وفقًا لتوجيهات المحافظ، وذلك خلال أيام الامتحانات التي استمرت على مدار أسبوع كامل.

 

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