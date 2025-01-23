تزامنًا مع ختام ماراثون الامتحانات مكتبة الإسكندرية تطلق برنامج زيارة العائلة

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أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة الزيارات التابعة لقطاع العلاقات الخارجية والإعلام عن بدء "برنامج زيارة العائلة" خلال إجازة نصف العام الدراسي يوميًا من الأحد إلي الخميس، ويأتي ذلك ابتداءً من الأحد القادم الموافق 26 يناير حتى الخميس الموافق 6 من فبراير.



وأوضحت المكتبة بروتوكول البرنامج والذي يتضمن بدأ البرنامج من الساعة 11 صباحًا على أن تكون مدة الزيارة ساعتين مع توفير إمكانية تواجد أطفال من عمر أربع سنوات مشيرة إلى أن الانضمام لبرنامج زيارة العائلة يكون بأسبقية الحضور على أن يكونوا من حاملي التذكرة المجمعة فقط.



ويشمل برنامج العائلة زيارة مكتبة الإسكندرية للتعرف على ما بها من خدمات وأقسام، زيارة مكتبتي الطفل والنشء، متحف المخطوطات، متحف الآثار، متحف الرئيس الراحل محمد أنور السادات، جميع المعارض الدائمة والمؤقتة بالمكتبة وكذلك حضور عرض بالبانوراما الحضارية.



وجدير بالذكر ان إدارة الزيارات في مكتبة الإسكندرية تقدم خدماتها للمستفيدين من جميع الأعمار والجنسيات، حيث يرحب فريق العمل بزوار المكتبة من طلاب المدارس والجامعات والأفراد والرحلات، بالإضافة إلى كبار الزوار من مختلف الجنسيات. ويتم تنظيم الجولات الإرشادية بمرافقة مرشد من قبل الإدارة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية وكذلك عرض البانوراما الحضارية، مما يتيح للجميع التعرف على تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة وتاريخها الكبير، إلى جانب الخدمات والمشروعات الحديثة التي تقدمها المكتبة.