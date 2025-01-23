لإنشاء سفارة للمعرفة..مكتبة مصر العامة بالأقصر توقع اتفاقية تعاون مع مكتبة الاسكندرية



قام الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية ومحمد حسانى مدير مكتبة مصر العامة ومركز الاقصر للتراث الحضارى، بتوقيع إتفاقية تعاون مشترك بين المكتبتين بحضور الدكتور أشرف فراج وقيادات ورؤساء قطاعات ومديرى الادارات بمكتبة الاسكندرية كما حضر احمد عبدالمنعم نائب المدير ومحمود أحمد مصطفى مدير It ومركز التراث بمكتبة مصر العامة بالاقصر.

وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء سفارة للمعرفة تابعة لمكتبة الاسكندرية داخل مكتبة مصر العامة بالأقصر لخدمة الباحثين ورواد المكتبة والمهتمين بالبحث العلمى والمثقفين بمجتمع الأقصر بأحدث الوسائل وتعد مكتبة مصر العامة بالاقصر الاولى فى الربط لسفارة المعرفة Embassy of Knowledge مع مكتبة الاسكندرية العريقة للاستفادة بكل ماهو متاح من قواعد بيانات ومصادر ومعلومات تمكنها من دعم المعارف والعلوم والتكنولوجيا

كما تضمن البروتوكول الاستفادة من جميع الادوات والامتيازات والمشروعات الرقمية المقدمة وهى مستودع الأصول الرقمية DAR وهو أكبر مكتبة رقمية عربية وأرشيف وصف مصر والأرشيفات الرقمية الرئاسية وأرشيف ذاكرة مصر المعاصرة وأرشيف الصحافة المصرية CEDEJ والزاكرة الرقمية لقناة السويس وغيرها من موارد مكتبة الاسكندرية الرقمية بحيث تسمح لجميع رواد مكتبة مصر العامة بالاقصر بأرتياد مقر سفارة المعرفة بالمجان دون مقابل خدمة لمجتمع الأقصر وتتخذ سفارة المعرفة من التطور لتطبيقات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سبيلأ لكسر حاجز المسافات بين المحافظات بتسهيل الوصول للمصادر والمعلومات المعرفية وأمداد المجتمع العلمى والثقافى بجميع ما تحتويه مكتبة الاسكندرية من مادة ثقافية وعلمية ومعرفية غير محدودة وكتب الكترونية تقارب نصف مليون كتاب.

وأعرب محمد حسانى عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع مكتبة الاسكندرية هذا الصرح الثقافى العلمى العريق الذى يمثل منارة المعرفة والعلوم والثقافة عبر العصور وفى ختام الاحتفال تبادل الدكتور احمد زايد ومحمد حسانى الهدايا التذكارية.



يأتي هذا الانجاز لمكتبة مصر العامة بالاقصر بناء على توجهات قيادات محافظة الاقصر برئاسة المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الاقصر وقيادات صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير عبدالرؤف الريدى رئيس مجلس إدارة صندوق مكتبات مصر العامة. وسوف يقام حفل ثقافى مشترك لتدشين وإفتتاح سفارة المعرفة على المسرح الرومانى بطريق الكباش بمكتبة مصر العامة بالأقصر فى القريب العاجل.

فى إطار حرص مكتبة الاسكندرية الدائم على التعاون مع المؤسسات وعلى رأسها مكتبة مصر العامة بالاقصر لما لها من دور فعال فى زيادة الوعى والمعرفة وحفظ التراث الثقافى المادى والغير مادى وإثراء العملية الثقافية بمجتمع الاقصر.

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