" صحة الغربية" تطلق مبادرة لإجراء 300 عملية جراحية لإستئصال اللوزتين واللحمية

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بوابة الفجر

 


قال الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مستشفى المنشاوى العام بطنطا، قامت بإطلاق مبادرة جراحية لإجراء 300 عملية جراحية لإستئصال اللوزتين واللحمية بداية من يوم السبت 25 يناير وحتي الخميس 6 فبراير كمبادرة مجتمعية من اجل صحة اطفالنا وللقضاء علي قوائم الانتظار.

 

وأوضح الدكتور محمد عينر وكيل مديرية الصحة فى الغربية، أن في حالة الرغبة بالتسجيل في المبادرة يرجي الحضور للكشف بقسم الانف والاذن والحنجرة بالمستشفي قبل تاريخ بداية المبادرة.


وأن المستندات المطلوبة هى شهادة الميلاد والموافقة التأمينية والفحوصات الطبية لما قبل العملية وبطاقة ولي الامر والبطاقة الصحية.

الانف والاذن والحنجرة الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية الفحوصات الطبية دكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية قسم الأنف والأذن مديرية الصحة فى الغربية مستشفى المنشاوي وكيل مديرية الصحة وزارة الصحة بالغربية

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