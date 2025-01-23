طعنة في القلب.. إحالة عاطلين بتهمة قتل سائق بالسلام للمحاكمة

حوادث
جثة
جثة

قررت نيابة السلام إحالة عاطلين بتهمة قتل سائق بطعنة نافذة في القلب في منطقة السلام لمحكمة الجنايات 
كانت قد تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطلين  وسائق وسقوط المجني عليه غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحري تبين مقتل سائق توك توك بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطلين بسبب خلافات علي أجرة التوك توك
عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية احاله عاطل إجراءات أجهزة الأمن النيابة العامة بسبب خلافات بتهمة شرطة السلام طعنة في القلب طعنة نافذة مباحث قسم شرطة السلام مقتل سائق توك توك

مواد متعلقة

اتهام شخص بإدارة أكاديمية تعليمية دون ترخيص بمصر الجديدة.. والنيابة تحقق

مسجل خطر متهم بحيازة مخدر الحشيش في مدينة نصر.. والنيابة تحقق

التعدي على الملكية الفكرية.. ضبط مدير مخزن غير مرخص بالقاهرة

سحب 1078 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة

40 غرزة بقطعة زجاج.. الاستعلام عن الحالة الصحية لطالبة تعدت عليها صديقتها بالزيتون

بأسلوب المغافلة.. استمرار حبس عاطلين بتهمة سرقة هواتف المواطنين بمنطقة الشرابية

رغبة الانتقام.. تحقيقات موسعة في تعدي طالبة على صديقتها بالزيتون

بسبب "الأجرة".. التحقيق مع المتهم بالتعدي على سيدة في مدينة نصر

الأكثر قراءة

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

توضيح مهم من وزير الخارجية بشأن أزمة استهداف السفن في البحر الأحمر(فيديو)