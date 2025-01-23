طعنة في القلب.. إحالة عاطلين بتهمة قتل سائق بالسلام للمحاكمة

قررت نيابة السلام إحالة عاطلين بتهمة قتل سائق بطعنة نافذة في القلب في منطقة السلام لمحكمة الجنايات

كانت قد تلقت مباحث قسم شرطة السلام بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين عاطلين وسائق وسقوط المجني عليه غارقا في دمائه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحري تبين مقتل سائق توك توك بطعنة نافذة في القلب، على يد عاطلين بسبب خلافات علي أجرة التوك توك

عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، حُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق