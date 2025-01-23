إصابة 3 عمال سقطوا من علو أثناء عملهم بواجهة مسجد فى طامية بالفيوم

أصيب 3 عمال إثر سقوطهم من علو على واجهة مسجد بعزبة دياب التابعة لقرية فانوس بمركز طامية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، إخطار من مأمور قسم شرطة طامية يفيد بوررد إشارة من شرطة النجدة يفيد بإصابة ثلاثة عمال سقطوا من علو أثناء عملهم على واجهة مسجد بعزبة دياب التابعه لقرية فانوس بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تبين اصابة كلا من" مختار علب محمود "32 عاما، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقه بالجسم،" احمد جمعه عشري " 17 عاما، مصاب باشتباه نزيف في البطن، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام لخطورة حالته، وأصابة " مختار أحمد محمد " 17 عاما مصاب بكدمات وسحجات بسيطه وتم إجراء الإسعافات الأولية لها داخل مستشفي طاميه المركزي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.