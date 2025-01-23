الرعايه الصحية بالأقصر تشارك في احتفالات أعياد الشرطة بالمحافظة وتقدم الخدمات الطبية

محافظات
جانب من مشاركة الرعاية
جانب من مشاركة الرعاية الصحية

شاركت الهيئه العامه للرعايه الصحيه بالاقصر مديرية أمن الأقصر في الاحتفالات الخاصه باعياد الشرطه في العيد الثالث والسبعون لها، وذلك بوجود فريق طبى متكامل من العاملين  بالهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمه الطبيه اللازمه للاحتفال.

هذا وقد كلف الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر  الدكتور احمد حماد نائب مدير الفرع بحضور الاحتفال والتأكد من وجود المستلزمات الطبيه والفريق الطبى فى الاماكن المخصصة للاحتفالات فى جميع ارجاء المحافظة
حضر أيضا الاحتفال اللواء الدكتور عبدالجواد محمد امين مدير ادارة الأمن بفرع الهيئة العامة للرعايه الصحيه. 

فى إطار تنفيذ لتعليمات الدكتور احمد السبكي رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للرعايه الصحيه والمشرف على مشروع التامين الصحي الشامل وتزامنا مع الاحتفال باعياد الشرطة وبحضور القيادات الشرطيه.

IMG-20250123-WA0143
IMG-20250123-WA0143
IMG-20250123-WA0142
IMG-20250123-WA0142
IMG-20250123-WA0141
IMG-20250123-WA0141
محافظة الأقصر الاقصر أعياد الشرطة الهيئة العامة للرعاية الصحية الخدمات الطبية مديرية أمن الأقصر تقديم الخدمة الطبية الدكتور محمد شعبان

مواد متعلقة

النيابة العامة تقرر حبس المتهم في حادثة ذبح الأقصر 4 ايام على ذمة التحقيق وتصرح بدفن الجثة

فريق من الطب الشرعى يفحص جثمان قتيل حادث منطقة أبوالجود بالأقصر

النيابة ترفع بصمات المتهم من موقع ذبح موظف بالأقصر

محافظ الأقصر يبحث مطالب وشكاوى نقيب الفلاحين ويبحث آليات دعم أنشطة جمعية الهلال الأحمر

جريمة بشعة.. شاب يقطع رأس مسن ويسير بها بالشارع بمنطقة أبو الجود في الأقصر

تموين الأقصر تضبط طن ونصف بويات منتهية الصلاحية.. و700 كجم دقيق بلدي قبل بيعه بالسوق السوداء

محافظ الأقصر يستقبل وفد نادى قضاة الأقصر

بالصور.. محافظ الأقصر يتفقد البيت النوبي لبحث الاستفادة منه
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

توضيح مهم من وزير الخارجية بشأن أزمة استهداف السفن في البحر الأحمر(فيديو)