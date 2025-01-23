الرعايه الصحية بالأقصر تشارك في احتفالات أعياد الشرطة بالمحافظة وتقدم الخدمات الطبية

شاركت الهيئه العامه للرعايه الصحيه بالاقصر مديرية أمن الأقصر في الاحتفالات الخاصه باعياد الشرطه في العيد الثالث والسبعون لها، وذلك بوجود فريق طبى متكامل من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية لتقديم الخدمه الطبيه اللازمه للاحتفال.

هذا وقد كلف الدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر الدكتور احمد حماد نائب مدير الفرع بحضور الاحتفال والتأكد من وجود المستلزمات الطبيه والفريق الطبى فى الاماكن المخصصة للاحتفالات فى جميع ارجاء المحافظة

حضر أيضا الاحتفال اللواء الدكتور عبدالجواد محمد امين مدير ادارة الأمن بفرع الهيئة العامة للرعايه الصحيه.

فى إطار تنفيذ لتعليمات الدكتور احمد السبكي رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للرعايه الصحيه والمشرف على مشروع التامين الصحي الشامل وتزامنا مع الاحتفال باعياد الشرطة وبحضور القيادات الشرطيه.

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