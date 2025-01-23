وزيرة التضامن الاجتماعي تصدر قرارا بتعيين هبة الجلالى وكيلا للوزارة بأسيوط

أصدر الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى اليوم الخميس قرارا بتعيين هبة الجلالى وكيلا لوزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة أسيوط خلفا لمحمد حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط السابق الذى تم تعيينه استشارى بوزارة التضامن الاجتماعي

والجدير بالذكر أن هبة الجلالى كانت تتولى مدير إدارة الجمعيات الأهلية بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط ثم تم تعيينها وكيلا لمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية وثم تم تعيينها اليوم الخميس وكيلا لوزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط