نائب محافظ الأقصر يضع أكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الوطن أحتفالًا بعيد الشرطة الـ 73

قام دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر اليوم الخميس، يرافقه اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية لمنطقة جنوب الصعيد، واللواء محمد سعد الصاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء محمود صلاح الدين نائب مدير أمن الأقصر بوضع إكليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء الوطن احتفالًا بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة وعدد من رجال الدين وأغضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

حيث بدأت الأحتفالات وعزفت فرقة الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد فى تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواح شهداء مصر الأبرار.

وتم أستكمال مراسم الأحتفالات بمقر قاعة المؤتمرات الدولية بالأقصر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعقب ذلك، عرض فني عن تضحيات وبطولات رجال الشرطة المصرية بداية من عام 1952 وحتى الآن، حيث تستمر تضحيات رجال الشرطة في الدفاع عن الوطن وحمايته والحفاظ على ترابه، وعقب ذلك شهدت الإحتفالية تكريم عدد من شهداء الوطن من أبناء محافظة الأقصر.

ومن جانبه، أكد نائب محافظ الأقصر، على تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة واعتزازهم بتضحياتهم وبطولاتهم ودورهم في حماية أمن وأمان الوطن بكل الصدق والإخلاص والتفاني من أجل رفع راية مصر عالية، وذلك إلى جانب أشقائهم من رجال الجيش المصري العظيم.

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