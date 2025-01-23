"شبانة": سنعمل على تطوير الأرض المقابلة لنادي الصحفيين النهري كمرحلة ثانية للمشروع

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قال محمد شبانة رئيس نادي الصحفيين النهري، إن مديونيات المركب النيلية التي كانت تابعة للنادي بلغت مليون ونصف جنيهًا، لشركة المقاولون العرب، ونجح مجلس الإدارة في سدادها وسيعمل على إعادتها للنادي، مع تجديد المرسى النيلي، والذي دفع له النادي 540 ألف جنيهًا مخالفات، وأُصدرت له الرخصة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بمقر النادي اليوم، أن مساحة الأرض المقابلة للنادي تبلغ فدان و864 مترًا، ويواجه مجلس إدارة النادي حالة اغتصاب على جزء من قطعة الأرض، وسيعمل على إنهاء هذا الأمر قريبًا.

وتابع: "نجحنا في سداد 653 ألف جنيه مديونيات على الأرض، لأنها من أملاك الدولة، وهي حق انتفاع للنادي، ومن حقه البناء عليها واستغلالها بنفس طريقة النادي، ونجحنا في سداد هذه المبالغ".

وأوضح "شبانة" أن مجلس الإدارة بعد الانتهاء من تطوير النادي، سيعمل على تطوير الأرض المقابلة له، كمرحلة ثانية، مؤكدًا أنه سيعمل بعد ذلك سيبدأ عقد لقاءات مع وزير الإسكان بشأن مشروع جديد للصحفيين بمدينة السادس من أكتوبر، سيتم الإعلان عنه لاحقًا.

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