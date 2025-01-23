تموين الفيوم 60 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر و255 مخالفة تموينية متنوعة بالمحافظة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 18 يناير إلى 23 يناير الجاري.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

أوضح الأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال الفترة من 18 يناير إلى 23 يناير الجاري من ضبط 120 كرتونه سجائر كليوباترا وبوكس بعدد 6000 قاروصه إجمالي 60000 ستون الف علبه سجائر كليوباترا وبوكس مجهولة المصدر ولا يوجد أي مستندات معه محمله علي سيارة ربع نقل بصندوق مغلق- طن ومائة كجم دقيق بلدى عدد 22 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحده 50كجم، وذلك على احد التريسكلات - طن وستمائة كجم دقيق مدعم ٣٢ شيكاره دقيق بلدى مدعم خاص بالمخابز البلدية زنه الشيكاره ٥٠ كجم بأحد المخازن - 1000 كجم لحوم مفرومه، عجينة حوواشى مجهولة المصدر ومعبأة داخل اجوله بلاستيكية غير مدون عليها أي بيانات - 200 كجم زبده مصنعه داخل منشأة غير مرخصة - 125 كجم شورتنج يستخدم في تصنيع الزبدة دون وجود فواتير تدل على مصدر الشورتنج - ٢٠كجم قطع دجاج غير صالح للأستهلاك الآدمي -١٠ كجم لحوم مفرومة بمطعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني - فحل جاموس مذبوح وغير مسلوخ بإجمالي 120 كيلو على أحد الترسكلات غير صالح للاستهلاك الآدمي - 100 لتر بنزين 80 بأحد المحلات وكذا مزاولة النشاط دون ترخيص من الجهات الحكومية المختصة - تصرف في عدد 28 ثمانية وعشرون شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي 1400 كجم دقيق - ٥٠٠ خمسمائة علبه سجائر كليوباترا كوين - ٢٤ عبوه معسل الملوك - ٢٤ عبوه معسل الساعة - 112علبه زبادي ومشروب الزبادي بأحد السيارات لتوزيع السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي - 30 علبه سجاير كليوباترا امتناع عن البيع لسلعة مسعرة جبريا.

كما تم تحرير عدد 128 محضر للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه وعدم نظافة ادوات العجين، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

2e6b7d88-322e-4824-a711-9a50e13e6daf

10fb15c7-784d-43c0-b7a4-7a204954f409

52e5dca9-660a-4249-9fb8-e98f6c112c98

99d08dcf-8a57-4294-a9f8-b3ebc90bdf12

263358ec-c613-425c-9e32-bcc02455014d

a2b69708-2085-4026-9b39-b597350df7e5

c9b03e08-100b-4b71-a652-e435d887ef0b