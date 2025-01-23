تموين الفيوم 60 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر و255 مخالفة تموينية متنوعة بالمحافظة

محافظات
المضبوطات
المضبوطات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 18 يناير إلى 23 يناير الجاري.

 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومجابهة جشع واحتكار التجار للسلع.

 

أوضح الأستاذ سامح شبل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال الفترة من 18 يناير إلى 23 يناير الجاري من ضبط 120 كرتونه سجائر كليوباترا وبوكس بعدد 6000 قاروصه إجمالي 60000 ستون الف علبه سجائر كليوباترا وبوكس مجهولة المصدر ولا يوجد أي مستندات معه محمله علي سيارة ربع نقل بصندوق مغلق- طن ومائة كجم دقيق بلدى عدد 22 شيكارة دقيق بلدى زنة الواحده 50كجم، وذلك على احد التريسكلات - طن وستمائة كجم دقيق مدعم ٣٢ شيكاره دقيق بلدى مدعم  خاص بالمخابز البلدية زنه الشيكاره ٥٠ كجم   بأحد المخازن - 1000 كجم لحوم مفرومه، عجينة حوواشى مجهولة المصدر ومعبأة داخل اجوله بلاستيكية غير مدون عليها أي بيانات - 200 كجم زبده مصنعه داخل منشأة غير مرخصة - 125 كجم شورتنج يستخدم في تصنيع الزبدة دون وجود فواتير تدل على مصدر الشورتنج - ٢٠كجم قطع دجاج غير صالح للأستهلاك الآدمي -١٠ كجم لحوم مفرومة بمطعم غير صالحة للاستهلاك الآدمي والحيواني - فحل جاموس مذبوح وغير مسلوخ بإجمالي 120 كيلو على أحد الترسكلات غير صالح للاستهلاك الآدمي - 100 لتر بنزين 80 بأحد المحلات وكذا مزاولة النشاط دون ترخيص من الجهات الحكومية المختصة - تصرف في عدد 28 ثمانية وعشرون شيكارة دقيق بلدى زنة الواحدة 50 كجم بإجمالي 1400 كجم دقيق - ٥٠٠ خمسمائة علبه سجائر كليوباترا كوين - ٢٤ عبوه معسل الملوك - ٢٤  عبوه معسل الساعة - 112علبه زبادي ومشروب الزبادي بأحد السيارات لتوزيع السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي - 30 علبه سجاير كليوباترا امتناع  عن البيع لسلعة مسعرة جبريا.

 

كما تم تحرير عدد  128 محضر للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمه وعدم نظافة ادوات العجين، كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

 

 

 

 

 

 

 

 

تموين الفيوم ضبط 438 مخالفة تموينية متنوعة بدائرة المحافظة خلال ثلاثة ايام

2e6b7d88-322e-4824-a711-9a50e13e6daf
2e6b7d88-322e-4824-a711-9a50e13e6daf
10fb15c7-784d-43c0-b7a4-7a204954f409
10fb15c7-784d-43c0-b7a4-7a204954f409
52e5dca9-660a-4249-9fb8-e98f6c112c98
52e5dca9-660a-4249-9fb8-e98f6c112c98
99d08dcf-8a57-4294-a9f8-b3ebc90bdf12
99d08dcf-8a57-4294-a9f8-b3ebc90bdf12
263358ec-c613-425c-9e32-bcc02455014d
263358ec-c613-425c-9e32-bcc02455014d
a2b69708-2085-4026-9b39-b597350df7e5
a2b69708-2085-4026-9b39-b597350df7e5
c9b03e08-100b-4b71-a652-e435d887ef0b
c9b03e08-100b-4b71-a652-e435d887ef0b
dbb4a9f0-6522-400b-8ffc-1db158398ea0
dbb4a9f0-6522-400b-8ffc-1db158398ea0
الفيوم تموين الفيوم حملات مكبرة محافظ الفيوم ضبط الاسعار احتكار السلع

مواد متعلقة

إصابة 3 عمال سقطوا من علو أثناء عملهم بواجهة مسجد فى طامية بالفيوم

محافظ الفيوم: اليوم.. 11 منفذًا لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 325 جنيهًا للكيلو

علماء الأوقاف بالفيوم يستأنفون جلسات الدوار بِقُرى حياة كريمة للتعريف بالقضية السكانية والصحة الإنجابية

"قبيصي" يشهد تسليم أوراق أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالفيوم من المطبعة السرية

وزيرة البيئة تستقبل محافظ الفيوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي محمية وادي الريان وبحيرة قارون

تعليم الفيوم يُكرم الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية

نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق

أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية بالفيوم: حالة رضا بشأن انضباط اللجان وتهيئة مناخ لأداء الامتحانات
Elfagr.org

الأكثر قراءة

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

توضيح مهم من وزير الخارجية بشأن أزمة استهداف السفن في البحر الأحمر(فيديو)