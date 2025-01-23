سقوط ثلاثة عمال من واجهة مسجد بالفيوم

محافظات
بوابة الفجر

شهدت عزبة دياب التابعة لقرية فانوس بمركز طامية بمحافظة الفيوم حادثًا مأساويًا، حيث أصيب ثلاثة عمال إثر سقوطهم من علو أثناء عملهم على واجهة أحد المساجد. 

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة لبدء التحقيق.

تفاصيل الحادث
تلقت مديرية أمن الفيوم إخطارًا من مأمور قسم شرطة طامية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول سقوط العمال الثلاثة. 

وعلى الفور، تحركت قوة أمنية من ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لمتابعة الوضع.

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هوية المصابين وحالتهم الصحية
أظهرت التحريات الأولية إصابة:

  • مختار علي محمود (32 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في الجسم.
  • أحمد جمعة عشري (17 عامًا) باشتباه نزيف في البطن، وتم نقله إلى مستشفى الفيوم العام نظرًا لخطورة حالته.
  • مختار أحمد محمد (17 عامًا) بكدمات وسحجات بسيطة، وتم إجراء الإسعافات الأولية له في مستشفى طامية المركزي.

الإجراءات الأمنية
حررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق للتعرف على أسباب الحادث، والتأكد من وجود إجراءات السلامة المهنية أثناء العمل.

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