"شبانة": الانتهاء من مشروع تطوير نادي الصحفيين النهري خلال 3 أو 4 أشهر على أقصى تقدير

أخبار مصر
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلن محمد شبانة رئيس النادي النهري للصحفيين، وعضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، عن موعد افتتاح النادي، بعد الانتهاء من مشروع تطويره، والذي سيكون خلال 3 أو 4 أشهر على أقصى تصدير.

ودعا خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر النادي بشارع البحر الأعظم، الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، للإفطار في مقر النادي، خلال شهر رمضان المبارك، وحضور حفل افتتاح النادي، الذي سيكون افتتاحًا ضخمًا، وعلى أعلى مستوى، بحضور وزراء، ومحافظون، وشخصيات عامة.

وقال: "سنحتفل بالانتهاء من مشروع تطوير النادي، وافتتاحه بشكل كامل، خلال 3 أو 4 أشهر على أقصى تقدير، وسيتم إعادة تسميته إلى نادي الصحفيين النهري فقط، وإزالة كلمة للتجديف والرياضات المائية".

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