ليست الأولى ولم تكن الأخيرة بالإسكندرية.. تصاعد العنف بين الطلاب ظاهرة خطيرة تهدد المجتمع

محافظات
بوابة الفجر

باتت حوادث العنف بين الطلاب ظاهرة مقلقة تستدعي الوقوف عند أسبابها ومعالجتها بجدية، إذ أصبح السلوك العدواني يتجاوز نطاق المشادات الكلامية ليصل إلى استخدام الأسلحة البيضاء، مهددًا حياة الطلاب ومستقبلهم.

 وكما رأينا، بمنطقة التجمع في القاهرة واقعة مشابهة أثارت الجدل، عندما تعرضت الطالبة كارما للاعتداء من زميلة لها داخل إحدى المدارس، وهو ما يسلط الضوء على تفاقم العنف في البيئات التعليمية، سواء في محيط المدرسة أو خارجها.

حديث أم الطالب لـ "الفجر" 

وكشفت أمل سرور، والدة الطالب إسلام ماجد، خلال بث مباشر  لـ "الفجر"، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية لا لأبنها، الذي تعرض لاعتداء عنيف بسلاح أبيض أمام أحد المتاجر الشهيرة بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية. 

وقالت سرور: "إسلام خرج من العناية المركزة بعد 3 أيام، لكن حالته لا تزال حرجة جدًا،  وأكد الأطباء استحالة إجراء أي عملية جراحية بسبب النزيف بالكبد والأمعاء، ويتم علاجه فقط بالمسكنات والمنومات."

 وأضافت: "أنا واثقة في عدالة القانون المصري، ومش هتنازل عن حق ابني مهما حصل ولم أقبل تفاوضات أو أي تعويضات، مشيدة بدور المدرسة في تقديم الدعم والمساندة الإنسانية منذ بداية الحادث وحتى الآن.

قرار النيابة بحبس المتهم الرئيسي

وكانت نيابة الطفل في قسم شرطة سيدي جابر قد أصدرت قرارًا بحبس الطالب المتهم في الواقعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اعترافه بتفاصيل الاعتداء على زميله إسلام ماجد وزميليه باستخدام سلاح أبيض (مطواة).

بداية الواقعة

بدأت الحادثة عندما تدخل إسلام وزملاؤه لمنع المتهم من مضايقة زميلة لهم أثناء استراحتهم بعد درس خصوصي، لكن المشادة الكلامية انتهت سريعًا إلا أن المتهم عاد لاحقًا بصحبة آخرين واعترض طريقهم أمام المتجر، مما أسفر عن إصابة إسلام بطعنة نافذة في البطن، أدت إلى نزيف بالكبد والأمعاء، ونقل على إثرها إلى المستشفى.

 

تحرك أمني سريع

وتحرر المحضر رقم 138 لسنة 2025 جنح أحداث سيدي جابر، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم الرئيسي واثنين من المشاركين في الواقعة، حيث يجري التحقيق معهم للكشف تفاصيل إضافية حول الحادثة.

هذا الواقع يطرح تساؤلات عديدة حول دور الأسرة والمدارس في غرس القيم الأخلاقية، وضرورة تدخل الدولة والمجتمع لتوفير بيئة آمنة للطلاب، بعيدًا عن الضغوط النفسية والتأثيرات السلبية المحيطة بهم.

 

2025_1_21_15_0_31_327
2025_1_21_15_0_31_327
استحالة اسلحة الأسلحة البيضاء الـ الاعتداء الأسلحة البط الحالة الصحي التعليمية السلوك العدواني القانون المصري العناية المركزة العدواني المنومات المنوم المسكن حبس المتهم ذمة التحقيقات درس خصوصي طريقهم ظاهرة خطيرة قسم شرطة سيدي جابر لم تكن معالج

مواد متعلقة

العوامل المحددة لحاضر المدينة العربية ومستقبلها.. ندوة بمكتبة الإسكندرية

تزامنًا مع ختام ماراثون الامتحانات مكتبة الإسكندرية تطلق برنامج زيارة العائلة

حماية المواطنين من المساءلة القانونية..ندوة توعوية بشركة صرف الإسكندرية

الأقصر تعد متحفًا مفتوحًا.. توقيع بروتوكول بين مكتبة الإسكندرية ومكتبة مصر بالأقصر

وخُتامها مسك.. طالبات الشهادة الإعدادية يستقبلن امتحان اللغة الإنجليزية بسعادة بالغة

انتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية في آخر أيام الامتحانات بمحافظة الإسكندرية

توافد طلاب الشهادة الإعدادية على لجان الامتحانات في آخر أيام ماراثون الامتحانات في الإسكندرية

لمناقشة مشروعات برج العرب الجديدة..رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء يستقبل وفد هيئة المجتمعات العمرانية

الأكثر قراءة

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

توضيح مهم من وزير الخارجية بشأن أزمة استهداف السفن في البحر الأحمر(فيديو)