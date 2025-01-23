مواطن يتهم طبيب بالتسبب في وفاة زوجته بعد ولادتها في الفيوم

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

تقدم شخص يدعي " م. ص. ع " من أحدي قري مركز سنورس بمحافظة الفيوم، ببلاغ رقم 135 لسنة 2025 إداري مركز شرطة سنهور يتهم فيه طبيب أمراض نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجته بعد أن أصيبت بنزيف حاد عقب إجراء جراحة ولادة قيصرية وفشل الطبيب في وقف النزيف حتي فارقت الحياة.

 


تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم قد تلقت إخطارا من مأمور مركز سنهور يفيد بقيام  زوج " ر. ج. م " تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة سنهور يتهم طبيب نساء بالتسبب في وفاة زوجته بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها داخل مركز طبي خاص، وطالب الزوج بمناظرة جثمان زوجته للطب الشرعي لتحديد مدى مسئولية طبيب أمراض النساء والتوليد الذي أجري لها عملية ولادة قيصرية، التي تسببت في وفاتها نتيجه إصابتها بنزيف حاد وفشل في إيقافه.


وتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة، وقام نيابة سنورس الجزئيه برئاسة المستشار احمد جاويش، ووكيل نيابة احمد عثمان، وسكرتاربة محمد ابراهيم، وأيمن القويضي، باستدعاء الطبيب المتهم الذي أنكر ما نسب إليه من اتهامات.


فيما جاء بأقوال الزوج أثناء التحقيقات، أن الطبيب عندما شرع في إيقاف النزيف البس الضحية حزام طبي وقام بوضع قطن طبي داخل الرحم، وطالب الزوج في أقواله أمام النيابة، بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتحديد مسئولية الطبيب.

 

وأمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي حول أسباب وملابسات الواقعة وتحديد مدا مسؤلية الطبيب في وفاة السيدة، كم أمرت باستدعاء الطبيب مره ثانية بعد وصول تقرير الطب الشرعي.

 

 

 

 

 

 

 

 

إصابة 3 عمال سقطوا من علو أثناء عملهم بواجهة مسجد فى طامية بالفيوم

الفيوم مواطن اتهام طبيب بالاهمال الطبي مركز سنورس مركز شرطة سنهور طبيب امراض نساء وتوليد نزيف حاد ولادة قيصرية

مواد متعلقة

تموين الفيوم 60 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر و255 مخالفة تموينية متنوعة بالمحافظة

إصابة 3 عمال سقطوا من علو أثناء عملهم بواجهة مسجد فى طامية بالفيوم

محافظ الفيوم: اليوم.. 11 منفذًا لبيع اللحوم البلدية الطازجة بسعر 325 جنيهًا للكيلو

علماء الأوقاف بالفيوم يستأنفون جلسات الدوار بِقُرى حياة كريمة للتعريف بالقضية السكانية والصحة الإنجابية

"قبيصي" يشهد تسليم أوراق أسئلة امتحان الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية بالفيوم من المطبعة السرية

وزيرة البيئة تستقبل محافظ الفيوم لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعي محمية وادي الريان وبحيرة قارون

تعليم الفيوم يُكرم الفائزين على مستوى الجمهورية في مسابقة الإذاعة المدرسية

نائب رئيس جامعة الفيوم يتفقد امتحانات الدراسات العليا بكلية السياحة والفنادق

الأكثر قراءة

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

توضيح مهم من وزير الخارجية بشأن أزمة استهداف السفن في البحر الأحمر(فيديو)