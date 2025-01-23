مواطن يتهم طبيب بالتسبب في وفاة زوجته بعد ولادتها في الفيوم

تقدم شخص يدعي " م. ص. ع " من أحدي قري مركز سنورس بمحافظة الفيوم، ببلاغ رقم 135 لسنة 2025 إداري مركز شرطة سنهور يتهم فيه طبيب أمراض نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجته بعد أن أصيبت بنزيف حاد عقب إجراء جراحة ولادة قيصرية وفشل الطبيب في وقف النزيف حتي فارقت الحياة.



تفاصيل الواقعة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم قد تلقت إخطارا من مأمور مركز سنهور يفيد بقيام زوج " ر. ج. م " تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة سنهور يتهم طبيب نساء بالتسبب في وفاة زوجته بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها داخل مركز طبي خاص، وطالب الزوج بمناظرة جثمان زوجته للطب الشرعي لتحديد مدى مسئولية طبيب أمراض النساء والتوليد الذي أجري لها عملية ولادة قيصرية، التي تسببت في وفاتها نتيجه إصابتها بنزيف حاد وفشل في إيقافه.



وتم إحالة المحضر إلى النيابة المختصة، وقام نيابة سنورس الجزئيه برئاسة المستشار احمد جاويش، ووكيل نيابة احمد عثمان، وسكرتاربة محمد ابراهيم، وأيمن القويضي، باستدعاء الطبيب المتهم الذي أنكر ما نسب إليه من اتهامات.



فيما جاء بأقوال الزوج أثناء التحقيقات، أن الطبيب عندما شرع في إيقاف النزيف البس الضحية حزام طبي وقام بوضع قطن طبي داخل الرحم، وطالب الزوج في أقواله أمام النيابة، بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتحديد مسئولية الطبيب.

وأمرت النيابة باستعجال تقرير الطب الشرعي حول أسباب وملابسات الواقعة وتحديد مدا مسؤلية الطبيب في وفاة السيدة، كم أمرت باستدعاء الطبيب مره ثانية بعد وصول تقرير الطب الشرعي.