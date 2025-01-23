"فى اخر ايامها" محافظ أسيوط يتفقد انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس الفتح وأبنوب

"تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الخميس انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024/2025 في يومها الأخير، بمدارس الواسطى الثانوية والواسطى الإعدادية بقرية الواسطى بمركز الفتح وعرب العطيات البحرية بمركز أبنوب وذلك للإطمئنان على توافر الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحان بسهولة ويسر

ورافقه خلال الجولة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم باسيوط ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الفتح، وسوزان محمد راضي رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمد بحر مدير إدارة أبنوب التعليمية وعيد طلعت يوسف رئيس لجنة الإمتحانات بمدرسة الواسطي الثانوية، ومحمد أحمد محمد رئيس لجنة الإمتحانات بمدرسة الواسطي الإعدادية بنين ومجدى عزيز مدير عام إدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة، ومصطفى فهمى مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة

وحيث تابع محافظ أسيوط انتظام سير عملية الإمتحانات داخل اللجان واطمئن من الطلاب على مستوى الأسئلة بالامتحان وعدم وجود أية شكاوى أو عقبات وتأكد من توافر كافة سبل الراحة لهم وتواجد المشرفين والملاحظين باللجان موضحًا أن الإمتحانات تسير فى أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق والنجاح كما تابع آلية العمل داخل غرف الكنترول وكذلك عملية نقل أوراق وكراسات الإجابة.

وخلال الجولة شدد المحافظ على ضرورة التصدي بكل حزم وحسم لأي محاولات للغش لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص حتى يأخذ كل طالب حقه لكي لا يضيع مجهود الطالب ويتساوى الطالب المجتهد وغير المجتهد حيث يوجد منظومة أمنية وتعليمية قوية وذلك لرصد أي تسريبات قد تحدث على أن يتم تطبيق العقوبات القانونية على كل من تسول له نفسه مخالفة ذلك أو إحداث أي إخلال بالامتحانات لافتًا إلى الإلتزام بالقرارات الوزارية والقوانين واللوائح المنظمة لأعمال الإمتحانات وضوابط الأمن والسلامة داخل وخارج اللجان مشيدًا بتوجيهات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم المستمرة لتسيير عملية الامتحانات في هدوء واتخاذه لقرارات حاسمة تجاه أي محاولات للاخلال بسير الإمتحانات بالتنسيق والتعاون مع المحافظة والجهات المعنية في هذا الشأن مناشدًا الطلاب وأولياء الأمور بالتعاون الكامل والإلتزام بالإرشادات لضمان سير الإمتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.