ضبط 41 ألف كتاب دراسى دون تصريح بالظاهر

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المدير المسئول عن مخزن "دون ترخيص" بالقاهرة وبحوزته 41250 كتاب دراسى لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تصريح.





فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مخزن "دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة الظاهر بالقاهرة) بتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية دون تصريح من الجهات المختصة.



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط المدير المسئول، وعُثر بداخله على (41250 من الكتب الدراسية لمختلف المواد والسنوات الدراسية).

وبمواجهته أقر بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المخزن بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.