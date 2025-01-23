رئيس نادي الصحفيين النهري: انتهينا من التأسيس بنسة 95% والـ5% المتبقية خلال 10 أيام

أخبار مصر
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر


قال محمد شبانة رئيس نادي الصحفيين النهري، إن الشركة المُنفذة لمشروع تطوير النادي، انتهت من التأسيس بنسبة 95%، والـ5% المتبقية ستكون خلال 10 أيام، ليبدأ النادي أعمال العزل، ثم تركيب الجرانيت الأحمر الأسواني خلال شهر فبراير.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر النادي بشارع البحر الأعظم، أن الشركة المُنفذة انتهت من أعمال البنية الأساسية بالنادي، ليستعد لافتتاح ضخم خلال الـ3 أو 4 أشهر المقبلة.

وتابع: "كان لدينا حرص شديد في الحصول على حجر الجرانيت الأحمر الأسواني كاملًا من الجبل، للتأكد من أن أرضية النادي جميعها بنفس درجة اللون، خاصةً وأن قطع الجرانيت التي تأتي من الجبل تكون بدرجات ألوان مختلفة".

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