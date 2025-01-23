رئيس شركة مياه مطروح يتفقد فريق الأزمات والطوارئ

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رئيس شركة المياه
رئيس شركة المياه وفريق الأزمات

 

تفقد الدكتور مهندس إبراهيم خالد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بزيارة لفريق عمل الأزمات والطوارئ المشارك في مناورات مركز السيطرة والتحكم على مستوى الجمهورية، بهدف  التأكد من جاهزية المعدات والأفراد لمواجهة أي طارئ.
وقد أشاد الدكتور إبراهيم خالد بجهود الفريق واستعدادهم الدائم لمواجهة الأزمات، مؤكدًا على أهمية الاستعداد المسبق والتدريب المستمر لضمان أعلى مستويات الجاهزية، كما تابع سيادته سير العمل ومدى فعالية المعدات والتجهيزات المستخدمة في هذه المناورات.
تأتي هذه الزيارة في إطار حرص الإدارة على المتابعة الميدانية والتأكد من جاهزية جميع الفرق والأدوات لمواجهة أي تحديات قد تطرأ، مما يعزز من كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين ويساهم في الحفاظ على استمرارية وسلامة منظومة المياه والصرف الصحي في مختلف الظروف.

 أكد في ختام جولته على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة، وشكر جميع العاملين على جهودهم وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية.

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