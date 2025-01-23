عاجل.. مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى

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شهد طريق طنطا كفر الشيخ الدولى اليوم الخميس حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص مما أدى إلى وقوع مصابين ووفيات.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث على طريق طنطا كفر الشيخ الدولى.

 

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 9 أشخاص ووفاة آخر.

 

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنشاوى العام بطنطا والتحفظ على جثة المتوفى بمشرحة المستشفى.

 

حُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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