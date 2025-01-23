المشدد 5 سنوات لمتهمين بقتل صديقهم بسبب سرقة "سرج حصان"

عاقبت جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة قتل زميلهم ضربا بعصا خشبية حتى الموت في منطقة مصر القديمة.



وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون 27 أكتوبر 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة اشترك مع آخر محكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات بضرب المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار ولم يقصدا من ذلك قتله بأن بيت النية وعقد العزم على إيذائه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين قام بذلك لإجبار المجني عليه على الاعتراف بواقعة سرقة "سرج حصان" فأعد لهذا الغرض أداة عصا خشبية، وانهالا عليه بها محدثين إصابته التي أودت بحياته.