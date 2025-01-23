معاقبة المتهم بخطف شخص وسرقته واحتجازه دون وجه حق بالقاهرة



قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة عاطل متهم باختطاف موظف بشركة والتعدي عليه بالضرب وسرقته بالاكراه في منطقة مصر القديمة، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وجاء في أمر الإحالة إن المتهم اشترك مع آخر محكوم عليه قاما باختطاف المجني عليه كرها عنه إلى أحد المنازل المجهولة، واحتجازه بها دون وجه حق.

واضاف امر الاحالة ان المتهمين قاما بتكبيل المجني عليه من قدميه ويديه ووضعا شريط لاصق على وجهه ثم تعديا عليه بالضرب، فاحدثوا اصابته مستخدمين سلاح ابيض عبارة عن مطواة وصاعق كهربائي

واشار امر الاحالة ان تلك الجناية قد اقترنت بجناية اخري وهي ان المتهمين في ذات الزمان والمكان استوليا بطريق الاكراه الواقع علي المجني عليه على المنقولات خاصته.