تعليم الدقهلية:الامتحان وفق المواصفات ورصد حالات غش في دكرنس وتمي الأمديد في آخر أيام الإعدادية

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وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالدقهلية اليوم الخميس عن تقريرها الخاص بسير عملية الامتحانات وهو اليوم قبل الأخير لبدء أجازة منتصف العام الدراسي.


‏وجاء تقرير تعليم الدقهلية عن سير أعمال امتحانات كالتالي الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول عن يوم الخميس كالتالى:

-‏أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي العام امتحان مادتي  اللغة الأجنبية والتربية الدينية 
نسبة الحضور 99 %

‏-أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي المهني امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الفنية 
نسبة الحضور 92 %

‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏‫‏-أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي من الصم و ضعاف السمع امتحان مادة علم أصول الصناعة 
‏نسبة الحضور ٩٧%

-أدي طلاب الصف الثالث الإعدادي من المكفوفين امتحان مادتي التربية الدينية والحاسب الآلي 
نسبة الحضور 80 %

-لم يحدث ما يعكر صفو العملية الامتحانية بجميع المدارس وفق ما ورد من السادة مديري عموم الإدارات التعليمية

-‏الامتحان وفق مواصفات الورقة الامتحانية والزمن المحدد لها

‏-تم رصد محاولات غش في لجان تابعة لإدارة تمي الأمديد التعليمية وإدارة دكرنس التعليمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات

‏-تلاحظ تجمع لأولياء الأمور أمام بعض اللجان وتم الاتصال بالجهات المعنية لاتخاذ اللازم حرصًا على حسن سير العملية الامتحانية

-تلاحظ استقرار انتظام خروج الطلاب والملاحظين بشكل آمن نظرًا لتواجد وتكثيف حراسة الشرطة وتواجد السيارات الدوريات الراكبة حول لجان الشهادة الإعدادية مما ساعد على انتظام خروج الطلاب بشكل آمن ولم تتلقى غرفة عمليات امتحانات الشهادة الإعدادية أي بلاغات تفيد بأحداث شغب بين الطلاب والملاحظين وانتهت الامتحانات بشكل مستقر وآمن

-جاري متابعة وصول الإجابات إلى لجنة النظام والمراقبة لمقر الكنترول.

 

 

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