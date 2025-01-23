مصرع شخص صدمه قطار بالقليوبية 

لقي شخص مصرعه أسفل أحد القطارات في مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، خلال عبوره شريط السكة الحديد، وتم إخطار اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة إلى المستشفى.

وتلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث قطار ووجود متوفى في مدينة طوخ.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحاد،ث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص مجهول الهوية خلال عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان زكي في مدينة طوخ، من مكان غير مخصص للعبور، وتصادف مرور القطار، ما أسفر عن مصرعه فالحال.

جرى تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.