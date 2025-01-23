محافظ المنيا يفتتح معرض " أوكازيون دمياط " للأثاث لدعم الصناعة الوطنية

أفتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، معرض «أوكازيون دمياط » للأثاث بساحة المحافظة بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، ويستمر في الفترة من 23 يناير وحتى 23 فبراير المقبل، بالتعاون مع غرفتي التجارة بالمنيا ودمياط، وتحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك في إطار دعم الصناعات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ المنيا أن إقامة هذا المعرض يعد خطوة هامة نحو تعزيز صناعة الأثاث المحلي وتشجيع التبادل التجاري بين المحافظات ودعم المواطنين خاصة المقبلين على الزواج، من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لنجاح المعرض وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وتفقد اللواء كدوانى، أجنحة المعرض المُقام بمشاركة 27عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأثاث المنزلي الحديث والمتنوع بين غرف نوم رئيسية، وغرف سفرة، وغرف صالون وأنتريهات، حيث يقدم منتجات متنوعة تلبي جميع الأذواق بأسعار تنافسية، بما يعزز حركة البيع والشراء ويدعم الصناعات المحلية، وذلك بتخفيضات تصل إلي أكثر من 30% طوال فترة المعرض، مقدمًا الشكر لكل صاحب جهد وللتعاون المثمر مع الغرفة التجارية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد ابو زيد نائب محافظ المنيا، أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، الدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا.