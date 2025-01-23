محافظ المنيا يفتتح معرض " أوكازيون دمياط " للأثاث لدعم الصناعة الوطنية

محافظات
بوابة الفجر

أفتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، معرض «أوكازيون دمياط » للأثاث بساحة المحافظة بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا، ويستمر في الفترة من 23 يناير وحتى 23 فبراير المقبل، بالتعاون مع غرفتي التجارة بالمنيا ودمياط، وتحت رعاية اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وذلك في إطار دعم الصناعات المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ المنيا أن إقامة هذا المعرض يعد خطوة هامة نحو تعزيز صناعة الأثاث المحلي وتشجيع التبادل التجاري بين المحافظات ودعم المواطنين خاصة المقبلين على الزواج، من خلال توفير منتجات بأسعار مناسبة مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات والتيسيرات اللازمة لنجاح المعرض وتحقيق الأهداف المرجوة منه.

وتفقد اللواء كدوانى، أجنحة المعرض المُقام بمشاركة 27عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، والذي يضم مجموعة كبيرة من الأثاث المنزلي الحديث والمتنوع بين غرف نوم رئيسية، وغرف سفرة، وغرف صالون وأنتريهات، حيث يقدم منتجات متنوعة تلبي جميع الأذواق بأسعار تنافسية، بما يعزز حركة البيع والشراء ويدعم الصناعات المحلية، وذلك بتخفيضات تصل إلي أكثر من 30% طوال فترة المعرض، مقدمًا الشكر لكل صاحب جهد وللتعاون المثمر مع الغرفة التجارية.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد ابو زيد نائب محافظ المنيا، أحمد راضي رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، محمد عبد اللطيف فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط، الدكتور سعيد محمد رئيس مدينة المنيا.

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية

محافظ المنيا: تقديم 1014خدمة صحية خلال قافلة طبية مجانية بقرية نواى بمركز ملوى

محافظ المنيا يبحث مع رئيس الطائفة الإنجيلية سبل تعزيز التعاون المشترك

محافظ المنيا يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

محافظ المنيا يتفقد الأراضي غير المستغلة لإدراجها ضمن خطة تنموية شاملة

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم زراعي ملوي جنوب المنيا

إلغاء درجات سؤال في امتحان نصف العام بجامعة المنيا

حملات مكثفة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة بمراكز محافظة المنيا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

خالد الغندور يكشف تفاصيل انتقال مصطفى العش إلى الأهلي

مدرب مودرن سبورت: نجحنا في استغلال الفرص أمام الزمالك.. فرانك دوما مدربًا كبيرًا.. ولا يوجد فروقات بين لاعبي الدوري

دبلوماسي سابق يكشف تفاصيل رفع العلاقات الإستراتيجية بين مصر والصومال إلى الشراكة

وزير قطاع الأعمال يستعرض مستجدات الموقف التنفيذي للمجمع الصناعي الجديد بشركة "مصر للغزل والنسيج وصباغي البيضا" بكفر الدوار

عاجل.. أول قرار من جروس بعد هزيمة الزمالك أمام مودرن سبورت

تصريح عاجل من الأمم المتحدة بشأن مستشفى جنين الحكومي

"تفاعل مع شعبك".. وزير الخارجية الأسبق يُقدم نصيحة مهمة لـ "أحمد الشرع"(فيديو)

إعلام إسرائيلي: الجيش لن ينسحب من كامل الأراضي اللبنانية حتى يوم الأحد