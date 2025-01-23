هاتفيا.. وزير الخارجية والهجرة يبحث مع وزير خارجية كازاخستان التعاون المشترك

أجرى الدكنور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الخميس الموافق ٢٣ يناير، إتصالًا هاتفيًا ب "مُراد نورتيلو" وزير خارجية كازاخستان.

وأعرب وزير الخارجية، عن تقدير مصر للعلاقات الثنائية مع دولة كازاخستان الصديقة، مؤكدًا على تطلع الجانب المصري لتطوير مختلف مجالات التعاون الثنائي على ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين.

وفي هذا السياق، أبرز الوزير عبد العاطي، الأولوية التي توليها مصر لدفع التعاون الاقتصادي والتجاري المُشترك مع كازاخستان، والاستفادة من الإمكانيات الواعدة للاقتصادين المصري والكازاخي لتعزيز التعاون في مجال الزراعة، والصناعات الدوائية، والسياحة، والبنية التحتية، وصناعة المنسوجات، والأثاث، ومواد البناء، وغيرها من المجالات التي تُحقق المصالح المُشتركة للدولتين.

واتصالًا بما سبق، أعرب الوزير عبد العاطي، عن تطلع الجانب المصري لعقد "الدورة السادسة من اللجنة الحكومية المشتركة"، حرصًا على الدفع بمعدلات التجارة والتبادل الاستثماري بين البلدين، مشيرًا إلى وجود آفاق تعاون واعدة ومُتعددة بين الجانبين يجب استغلالها.