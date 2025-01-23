مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين

أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، بيانا صحفيا، بشأن العملية العسكرية في جنين، معربة عن رفضها لما تقوم به القوات الإسرائيلية.

وجاء نص البيان كالآتي:

تدين جمهورية مصر العربية، العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين، والتي أسفرت عن عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين.

وتحذر مصر، من تداعيات تلك العملية على أمن واستقرار الضفة الغربية وما يمكن أن تسهم فيه من تأجيج للأوضاع الأمنية.

وتشدد مصر، على أن تلك العملية العسكرية تتعارض مع الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار والهدوء بالأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة، ومن شأنها أن تؤدي إلى تداعيات وخيمة.