وزير الثقافة يزور جناح مكتبة الإسكندرية خلال مراسم افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، في جناح مكتبة الإسكندرية، ضمن مراسم الافتتاح الرسمي معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال 55.

وجاءذلك بحضور الدكتور محمد سليمان، قائم بأعمال نائب مدير مكتبة الإسكندرية، رضوي الأمير، قائم بأعمال رئيس القطاع المالي والإداري، والكاتب الصحفي علاء عبد الهادي، المستشار الإعلامي لمكتبة الإسكندرية، مروة عادل مدير إدارة النشر، بهاء صبحي، المشرف على جناح مكتبة الإسكندرية بمعرض الكتاب.

وخلال الزيارة، استعرض الدكتور أحمد زايد أبرز وأحدث إصدارات المكتبة ضمن مشاركاتها بمعرض القاهرة للكتاب هذا العام.

وقد أبدى الدكتور أحمد هنو إعجابه بالتنوع الثري لإصدارات مكتبة الإسكندرية مشيدًا بدورها في إثراء الحياة الثقافية داخل مصر والوطن العربي، كونها مركزًا للإشعاع الثقافي والفكري والتنويري ليس في مصر فقط وإنما في العالم أجمع.

وجدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام من خلال جناحين أحدهما مخصص للبيع بصالة 1 جناح رقم B5، والآخر مخصص للعرض والإطلاع بصالة 3 جناح رقم B11، وتطرح من خلالهم لجمهور المعرض أكثر من 500 عنوان من أحدث وأبرز إصدارات المكتبة، والتي تتميز بالتنوع الثري في مختلف مجالات العلوم والمعارف الإنسانية التي تتناولها تلك الإصدارات.