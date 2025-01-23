رئيسة تليفزيون موريتانيا تشيد بالتطور الكبير في مصر وبناء العاصمة الإدارية

زار الكاتب والإعلامي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، مقر التليفزيون الموريتاني؛ حيث التقي بالوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة مديرة التليفزيون، وذلك بحضور السفير المصري في موريتانيا خالد يوسف.

بحث الطرفان سُبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين، وتعزيز التبادل البرامجي بين التليفزيون المصري والتليفزيون الموريتاني، والتوسع في مجال التدريب.

أشادت مديرة التليفزيون الموريتاني، الذي يضم عددًا من القنوات العامة والمتخصصة بالتطور الكبير الذي حدث في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا سيما النقلة الكبيرة في البنية الأساسية وتشييد العاصمة الإدارية.

وقال رئيس الهيئة: “العلاقات المصرية الموريتانية وصلت ذروتها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وهي تمضي كل يوم إلى آفاق جديدة من التعاون”.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: “إننا نسعى لتقديم الناتج الثقافي والإعلامي المصري من الدراما والسينما والإذاعة والتليفزيون خارج حدود العالم العربي، وسوف نشرع في ترجمة معظم أعمالنا لعرضها على شاشات الدول غير الناطقة بالعربية، ولا شك أن موريتانيا الشقيقة هي بوابتنا إلى دول الساحل وغرب إفريقيا، وسنعمل علي البناء على هذه الزيارة، وبدء مرحلة أكبر من التعاون الإعلامي المصري الموريتاني”.