عاجل - نتيجة الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد 2025: نجاحات في مواجهة التحديات

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لعام 2025 اليوم، وسط تفاوت واضح في أداء المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، ما بين نجاح في تحقيق الانضباط وأخرى أخفقت في مواجهة ظاهرة الغش الإلكتروني.

مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد جاءت ضمن المديريات المتميزة، حيث نجحت في عقد امتحانات منضبطة خالية من التسريبات والغش الإلكتروني. الإجراءات الصارمة، مثل تعدد نماذج الامتحانات، والاعتماد على معلمين من المرحلة الثانوية للمراقبة، ساهمت في ضمان الشفافية.

من ناحية أخرى، شهدت مديريات أخرى مثل القاهرة، والدقهلية، وأسيوط حالات غش وانتشار للأسئلة على صفحات التواصل الاجتماعي، مما اضطر بعضها لتأجيل بعض الامتحانات.

تلك الظاهرة أثارت جدلًا واسعًا حول تأثيرها على العدالة التعليمية، خاصة أن الصف الثالث الإعدادي يُعد عامًا مصيريًا يحدد مسار الطلاب نحو التعليم الثانوي العام أو الفني.

وأمام ذلك، يتزايد الحديث عن ضرورة وضع ضوابط أشد لعقد الامتحانات مستقبلًا، مع دعوات لتكاتف أولياء الأمور والوزارة للتصدي للغش وحماية مستقبل الطلاب.

النتائج الرسمية للشهادة الإعدادية من المتوقع الإعلان عنها قريبًا، وسط حالة من الترقب بين الطلاب وأولياء الأمور في محافظة الوادي الجديد وباقي المحافظات.



