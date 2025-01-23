موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025الترم الأول محافظة الشرقية Sharqia result

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نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025الترم الأول محافظة الشرقية Sharqia result..انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية في الشرقية واستعداد لإعلان النتيجة.

 

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية إليك التفاصيل وكيفية الاستعلام عن النتيجة 

 أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، امتحانات الفصل الدراسي الأول، وسط إجراءات أمنية مشددة ومتابعة ميدانية مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لضمان سير العملية الامتحانية دون أي معوقات.

 

 موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الشرقية

 أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أن نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستُعلن خلال الأسبوعين المقبلين. 

يأتي ذلك بعد الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة الدقيقة التي انطلقت فور انتهاء الامتحانات لضمان حصول كل طالب على حقه بالكامل.

 

 كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية

 يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من خلال بوابة التعليم الأساسي بمحافظة الشرقية. وتتضمن خطوات الاستعلام: 

1. الدخول إلى بوابة التعليم الأساسي. 

2. إدخال الرقم القومي للطالب. 

3. اختيار المرحلة الدراسية والصف الدراسي والعام الدراسي. 

4. تحديد الفصل الدراسي الأول. 

5. الضغط على زر "عرض النتيجة".

نتيجة الشهادة الاعدادية 

 أعمال التصحيح ومتابعة النتائج في محافظة الشرقية الشهادة الاعدادية 

 تولي مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اهتمامًا بالغًا بأعمال التصحيح لتحقيق أعلى معايير الشفافية والدقة.

 وأكدت المديرية أن لجان التصحيح تعمل تحت إشراف متخصصين لضمان حصول كل طالب على درجاته المستحقة بما يعكس مستواه الفعلي.

 إجازة نصف العام الدراسي وفق الخطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم

 تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت 25 يناير 2025، وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، على أن يُستأنف الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 8 فبراير 2025. 

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متابعة الامتحانات وضمان النزاهة في محافظة الشرقية 

حيث شهدت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية متابعة ميدانية مكثفة من قيادات التعليم بالمحافظة، مع التأكد من تهيئة بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان.

 وأكدت المديرية استمرار هذه المتابعة خلال مرحلة التصحيح لضمان الدقة والالتزام بمعايير النزاهة.

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