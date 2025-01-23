أقامة السوق للمرة التاسعة بأسعار مخفضة ببرج العرب في الإسكندرية

تفقد اليوم، الخميس، يحيى زكريا رئيس مركز برج العرب القديم بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالاسكندرية، فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد والمقام للمرة التاسعة.

ويقام هذا السوق خلف شركة الكهرباء بنطاق برج العرب القديم بحضور محمد العدوي مدير إدارة تموين برج العرب والسيد عبد الله رئيس الرقابة.

وضم السوق مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والسلع الأساسية مثل، الزيوت والأرز، والمكرونات والسمن والسكر الخضر والفاكهة والعطارة والتمور والبهارات والحلويات.

ويأتي ذلك بأسعار تنافسية تصل إلى 30٪ كما تواجد سيارة لبيع الخبز المدعم بالبطاقة التموينية، وباكية لصرف السلع التموينية بالبطاقة التموينية، بالإضافة إلى سيارة محملة باسطوانات البوتاجاز

وتضمنت الجولة أيضًا تفقد جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق.





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