افتتاح المعرض الدائم بميدان الساعة بمدينة قنا لبيع السلع بأسعار مخفضة

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإقامة معارض وأسواق لتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، افتتح اليوم الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، المعرض الدائم بميدان الساعة بعاصمة المحافظة

شهد الافتتاح اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، والعميد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، وحسن القط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأمير الشيخ، رئيس الغرفة التجارية بمحافظة قنا

أكد الدكتور شريف فاروق أن إقامة المعارض الدائمة تأتي في إطار خطة الوزارة لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم. وأوضح أن هذه المعارض تُوفر جميع احتياجات الأسر من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة تصل إلى 30%. كما أشار إلى أن هذه الجهود تعكس التعاون المثمر بين الوزارة والمحافظات لتعزيز الاستقرار في الأسواق

ومن جانبه، أوضح حسن القط، وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، أن المعرض يضم أقسامًا متعددة تشمل السلع الأساسية مثل اللحوم، الزيوت، السكر، الأرز، المكرونة، البقوليات، الخضروات، الفواكه، الملابس، والأحذية، بالإضافة إلى منتجات أخرى. وأكد أن المعرض يهدف إلى تعزيز الاستقرار في الأسواق المحلية والتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا

يضم المعرض مجموعة كبيرة من السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تنافسية تلبي احتياجات المواطنين، وسط إشادة واسعة من الأهالي بجودة المنتجات والأسعار المخفضة. وأكد المواطنون أن هذه المبادرات تمثل اهتمام الدولة برفع العبء عن محدودي الدخل وتحسين مستوى معيشتهم، معربين عن أملهم في استمرار هذه الجهود لتشمل مزيدًا من المناطق.