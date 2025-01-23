للمرة التاسعة على التوالي.. افتتاح أسواق اليوم الواحد بمحافظة الشرقية

الاقتصاد
بوابة الفجر

في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتعميم مبادرة “أسواق اليوم الواحد” على جميع المحافظات، بهدف تقديم المعارض والمبادرات التي تخدم المواطنين بأسعار مخفضة، افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، سوقي اليوم الواحد في مدينتي ههيا وفاقوس

وذلك برفقه المهندس عبدالكريم عوض الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، وعدد من قيادات المحافظة،وتأتي هذه الأسواق بالتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية والغرفة التجارية، في إطار حرص الدولة على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار تنافسية، لتخفيف العبء عن الأسر المصرية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

وأكد الدكتور شريف فاروق أن مبادرة “أسواق اليوم الواحد” تهدف إلى تحقيق التوازن في الأسواق وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا،وأشار إلى أن التنسيق المستمر مع الجهات المعنية يدعم نجاح المبادرة وتوسعها في جميع المحافظات

من جانبه، صرح المهندس عبدالكريم عوض الله أن افتتاح الأسواق اليوم يأتي للمرة التاسعة على التوالي، مشيرًا إلى أن الأسواق تضم جميع السلع الغذائية واللحوم والمنتجات الأخرى بتخفيضات تصل إلى 30%،وأضاف أن الأسواق تشهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين، حيث تتوافر السلع بأسعار تقل عن نظيرتها في الأسواق بنسبة تتراوح بين 20% و30%

وأشادت الوزارة بالدور المحوري الذي تقوم به الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة في دعم أسواق اليوم الواحد، من خلال طرح منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما يعزز من أهداف المبادرة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وأكدت الوزارة أن التوسع التدريجي في أسواق اليوم الواحد يعكس نجاحها في زيادة المعروض من السلع الأساسية، وتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الثقة في جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها الوزارة بالتعاون مع الشركة القابضة

وشهدت الأسواق توافدًا كبيرًا من الأهالي الذين عبروا عن رضاهم عن جودة المنتجات والأسعار المناسبة التي تلبي احتياجاتهم،وأشاد المواطنون بجهود الدولة في تنظيم مثل هذه المبادرات التي تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للجميع.

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