أمن الإسماعيلية يضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

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قسم ثالث الإسماعيلية
قسم ثالث الإسماعيلية

تمكن رجال مباحث قسم شرطة ثالث الاسماعيلية من القاء القبض علي تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها وإعادة بيعها، بمنطقة أرض الجمعيات بدائرة القسم.

 تعود احداث وتفاصيل الواقعة عندما تم تكليف اللواء احمد عليان مدير مباحث الإسماعيلية، والعقيد "محمد هشام" مفتش مباحث دائرة قسم ثالث، بتشكيل فريق بحث لسرعة ضبط عناصر إجرامية لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة السيارات بدائرة القسم.

وتوصل فريق البحث برئاسة الرائد "أحمد البيومي" رئيس مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، إلى تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد تخصص في سرقة السيارات من منطقة أرض الجميعات و24 أكتوبر بالإسماعيلية.

وتمكنت مأمورية مكبرة بمشاركة النقباء عبد الله صبحي وأحمد جمال وزياد عفيفي، وعلى نور معاونو المباحث، من ضبط الشكيل العصابي مكون من 5 أفراد وضبط 4 سيارات مسروقة قبل تقطيعها وإعادة بيعها، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وبعرض المتهمين علي المستشار عبد الرؤف شكري مدير نيابة ثاني وثالت بالإسماعيلية امر بحبس تشكيل عصابي 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تشكيل عصابي أمن الإسماعيلية قسم شرطة ثالث سرقة السيارات أرض الجمعيات

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