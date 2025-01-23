حريق ضخم يلتهم مستودعا بالقرب من موسكو

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بوابة الفجر

تعمل فرق الإطفاء على إخماد حريق كبير اندلع في مستودع بمدينة كليون بالقرب من موسكو، وفقا لما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تلقي بلاغ عن حريق في مقاطعة موسكو، مدينة كليون، شارع فولوكولامسك، المبنى رقم 4. وتبين أن الحريق اندلع في مبنى مستودع وفقا للمعلومات الأولية، تبلغ مساحة الحريق نحو 10 آلاف متر مربع".

ولم ترد حتى الآن أي معلومات عن إصابات أو خسائر بشرية نتيجة الحريق. وبحسب شهود عيان، فإن الحريق اندلع في مجمع مستودعات.

ويشارك في عمليات الإطفاء أكثر من 40 متخصصا و12 آلية، ولم يتم الكشف طبيعة المواد المخزنة في المستودع

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