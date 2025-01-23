الموعد الرسمي لإعلان نتيجة إعدادية الإسماعيلية Ismailia result 2025 الترم الأول

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نتيجة الشهادة الاعدادية
نتيجة الشهادة الاعدادية

الموعد الرسمي لإعلان نتيجة إعدادية الإسماعيلية Ismailia result 2025 الترم الأول.. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية الترم الأول 2025.

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نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية إليك التفاصيل الكاملة وكيفية الاستعلام عن النتيجة 

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية وأولياء أمورهم موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2025، حيث انتهت الامتحانات رسميًا اليوم، وفقًا لتصريحات أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية.

 ومن المتوقع أن تُعلن النتائج بنهاية الأسبوع المقبل.

 

 تصريحات مديرية التربية والتعليم عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 

كما  أكد أيمن موسى أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستكون متاحة بالاسم ورقم الجلوس فور الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات.

 وأضاف أن النتائج ستُعلن على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، كما ستُتاح في المدارس عقب اعتمادها من محافظ الإسماعيلية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 

أجواء سير الامتحانات وأعمال الكنترول في الشهادة الاعدادية بمحافظة الإسماعيلية 

 خلال جولة تفقدية أجراها أيمن موسى لمتابعة آخر أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، أوضح أنالامتحانات جرت في أجواء منظمة وهادئة.

 كما أشار إلى أن أعمال الكنترول تسير بالتزامن مع الامتحانات، حيث يتم تصحيح كراسات الإجابة بشكل يومي لضمان الانتهاء من التصحيح في أسرع وقت ممكن.

 موعد انتهاء أعمال التصحيح في محافظة الإسماعيلية للشهادة الإعدادية 

 من المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات خلال أسبوع إلى 10 أيام على الأكثر، مما يعني أن النتائج ستكون جاهزة لاعتمادها رسميًا وإعلانها في الوقت المحدد. 

كيفية الحصول على النتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الإسماعيلية 

 يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم، باستخدام الاسم ورقم الجلوس.

 وستُتاح النتائج أيضًا في المدارس لتسهيل وصولها لجميع الطلاب. 

تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التعليمية للطلاب وأسرهم، حيث تحدد مسارهم الدراسي المستقبلي، لذلك يتطلع الجميع إلى ظهور النتيجة بفارغ الصبر والاطمئنان على جهودهم خلال الفصل الدراسي الأول.

كما سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسماعيلية وجميع المحافظات في أقرب وقت ممكن ترقبوا النتيجة.

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