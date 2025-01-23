موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 2025 محافظة البحيرة..ترقب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة 2025 للفصل الدراسي الأول.

موعد إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة البحيرة (تفاصيل)

يستعد طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة وأولياء أمورهم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2025، التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر بعد انتهاء الامتحانات مؤخرًا.

موعد إعلان النتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة البحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أن نتيجة الشهادة الإعدادية ستصدر خلال فترة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات.

وكان الطلاب قد أنهوا امتحاناتهم يوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، باختبار مادة اللغة الإنجليزية، ليبدأ بعدها العمل على تجهيز النتائج.

تفاصيل سير الامتحانات في الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة

شارك 125،867 طالبًا وطالبة من الصف الثالث الإعدادي في أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول و داخل 575 لجنة امتحانية موزعة على 18 إدارة تعليمية.

كما خاض طلاب التعليم المهني البالغ عددهم 5،582 طالبًا امتحاناتهم ضمن 22 لجنة موزعة على 14 إدارة تعليمية.

جرت الامتحانات في أجواء منظمة لضمان سيرها بسلاسة ودون معوقات.

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة البحيرة

أعمال التصحيح وإعلان النتائج في للشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة

بدأت كنترولات الشهادة الإعدادية أعمال التصحيح في اليوم التالي لانتهاء الامتحانات، حيث يتم تصحيح أوراق الإجابة ومراجعتها بدقة قبل رصد وتجميع الدرجات.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذه العمليات خلال أقل من 10 أيام.

عقب ذلك، ستُرفع النتائج إلى المحافظ، الدكتورة جاكلين عازر، لاعتمادها بشكل رسمي.

الإعلان عن النتائج وأسماء الأوائل بعد اعتماد النتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة البحيرة

ستقوم مديرية التربية والتعليم بالإعلان عن نسب النجاح العامة وأعداد الطلاب الأوائل، إلى جانب تفاصيل النتائج الأخرى.

هذه الخطوة تُعد لحظة مهمة ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور للاطمئنان على أدائهم التعليمي ومستقبلهم الدراسي.

تجدر الإشارة إلى أن متابعة إعلان النتيجة ستكون عبر القنوات الرسمية للمديرية، حيث سيتم توفيرها إلكترونيًا للتسهيل على الطلاب وأسرهم.

و سوف يتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في جميع المحافظات المصرية في أقرب وقت ممكن فور الانتهاء من التصحيح.